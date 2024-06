Alcaraz in un quesito nel test di ammissione all'università

Carlos Alcaraz è un personaggio pubblico in tutto il mondo e in particolare nella Murcia, la sua terra natale. Per questo non sorprende che nell'esame di ammissione all'università una domanda di Matematica II faccia riferimento al numero di titoli vinti dal tennista di El Palmar. Ieri un utente di X ha chiesto ad Alcaraz stesso la soluzione del problema sui social network e lui ha risposto pochi minuti prima di partire per l'allenamento. "Questa è la prima domanda dell'esame EBAU di Matematica II della Regione di Murcia, potresti dirmi la risposta così non devo risolvere il sistema di equazioni? Grazie", gli è stato chiesto. Al che Alcaraz ha risposto "Questo è facile, vero?". Nel quesito si chiedeva agli studenti di calcolare i punti ATP aggiunti da "Carlitos" tra i principali tornei vinti nella stagione 2023. Agli studenti è stato fornito il sistema di punteggio ATP per calcolare le prestazioni di Alcaraz nei diversi tornei della scorsa stagione, in base alla loro categoria e in base ai punti che Carlos ha ottenuto nella somma di tali categorie. Un bel grattacapo per gli studenti, non solo per i calcoli, ma anche perché la spettacolare stagione 2023 di Alcaraz ha sicuramente reso i conti non facili.