Alessandri, Technogym da 40 anni aiuta persone a vivere meglio

"Come ci ha insegnato Leonardo, il moto è causa di ogni vita. Noi di Technogym, da 40 anni, lavoriamo ogni giorno per aiutare le persone a vivere meglio, grazie al movimento". Lo ha dichiarato Nerio Alessandri, fondatore e CEO di Technogym, presentendo la mostra speciale "Design to Move" che vede protagoniste 40 Technogym Bench (uno dei prodotti iconici del marchio per l'home wellness) uniche, interpretate da 40 designer e artisti da tutto il mondo. "Il design è sempre stato un elemento chiave del nostro percorso, un forte alleato per trasformare il funzionale in emozionale ed i bisogni in aspirazioni. Siamo orgogliosi che tanti grandi designer e artisti di tutto il mondo si siano uniti al nostro sogno di rimettere in moto il mondo", ha concluso svelando la mostra presentata oggi a Milano in occasione della Milano Design Week 2024 e che sarà aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile dalle 10 alle 21 presso Technogym Milano in Via Durini.