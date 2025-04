Alessandro Nesta commenta la sconfitta del Monza contro il Napoli

"Abbiamo fatto una partita ordinata, siamo stati concentrati a star fermi e abbiamo fatto un'ottima gara secondo me": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro il Napoli. "Peccato per il risultato, ma oggi faccio i complimenti alla squadra. Se siamo questi, aumenta il rammarico: quando una squadra ci porta a 100 all'ora, noi andiamo a 100 all'ora. Tante volte abbiamo visto che una squadra andava a 1 all'ora e noi ci siamo messi a uno all'ora, senza la cattiveria per andare a vincere la partita. Così con il Venezia magari avremmo vinto".