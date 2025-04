Alessandro Nesta e il derby Monza-Como: "Vincere per entrare nella storia"

"È una partita importante per noi perché è stata una stagione difficile, ci è mancato qualcosa. Vincere un derby può aiutare a mettere un pezzetto alla stagione, sarebbe importante, speriamo di fare bene": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della partita contro il Como.

Di fronte ci sarà mister Cesc Fabregas che in conferenza ha parlato di un Monza difficile da battere e che, al netto della classifica, ha messo in difficoltà tante squadre: "Ricambio la stima perché fa un grande calcio, la sua idea si è vista per tutto il campionato. Devo fargli i complimenti".

Il derby contro i lariani sarà il primo in assoluto in Serie A all'U-Power Stadium: "Spero che domani sia la giornata di chiunque, di chi vuole fare il massimo per entrare nella storia. Se vinci 1-0, tra 30 anni ci si ricorderà quel derby vinto grazie a un giocatore. È un'opportunità per rimanere nella storia di questo club. Preferirei vincere il derby piuttosto che arrivare penultimo. Sei sempre retrocesso, ma se vinci il derby resti nella storia".

Nesta recupera, almeno per la panchina, Luca Caldirola, Andrea Carboni e Stefano Sensi.

"Quello che cerco di trasmettere ai giocatori sono le difficoltà che ho avuto. Mi sono operato 10 volte e ho smesso a 38 anni. Tutti i calciatori hanno difficoltà, ma conta come reagisci alle difficoltà. Facile raccontare che ho vinto la Champions League o che ho vinto il Mondiale, ma bisogna anche raccontare che ho perso un derby 5-1 e che sono andato via dall'Olimpico in elicottero. Se ti danno per morto, devi tirare fuori il fuoco che hai dentro. Se mi riconfermerei nella prossima stagione? No, visti i risultati".