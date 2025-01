Alexander Zverev elogia Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale all'Open d'Australia

"Fa schifo stare qui e non poter toccare il trofeo.... oggi speravo di essere più competitivo e di avere una possibilità ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei troppo forte". Così Alexander Zverev rivolto a Jannik Sinner che lo ha battuto nella finale dell'Open d'Australia. "Non so se riuscirò mai a vincere questo trofeo ma sono deciso a tornare e a riprovarci", ha aggiunto, visibilmente deluso, dopo aver fatto i complimenti al rivale e al suo staff e aver ringraziato il suo e tutto il pubblico.