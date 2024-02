Allegri, c'erano più pressioni oggi che a Milano

"In un mese siamo passati da uno scontro per lo scudetto a giocare una sfida così importante: a livello di pressioni, però, era più pesante oggi rispetto a Milano e siamo stati bravi a vincere": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sottolinea l'importanza dei tre punti conquistati contro il Frosinone. "Era una gara molto importante perché venivamo da due punti in quattro gare - aggiunge in conferenza stampa - e un risultato negativo avrebbe lasciato tanto amaro in bocca e qualche preoccupazione: abbiamo rimandato il Bologna a nove lunghezze, volevamo riassaporare il gusto della vittoria". Chiesa, invece, non ha convinto: "Si è messo a disposizione della squadra e ha fatto un'ora buona in pressione, nel calcio non si sta fermi come a subbuteo - commenta il tecnico sull'attaccante - e tutti sappiamo, lui compreso, che deve crescere in condizione: sarà un valore aggiunto per il finale di stagione, lui è stato, è e sarà un giocatore importante per la Juve". In casa bianconera, intanto, si attendono novità sui tempi di recupero di Adrien Rabiot e Weston McKennie, che hanno chiesto il cambio durante la partita. Rabiot ha riportato una lussazione a una falange del piede destro, mentre l'americano ha subito la lussazione della spalla sinistra.