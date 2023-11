Allegri, "Chiesa sta bene, ora devo decidere" (Juve)

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di uno dei grandi ex della gara contro la Fiorentina: "Chiesa sta meglio, ha passato venti giorni in cui si è allenato poco, ma domenica è entrato bene ed ha creato situazioni importanti. Anche Vlahovic sta bene, ho cinque giocatori che sono in buone condizioni davanti e tutti sanno di essere importanti sia se partono titolari sia se subentrano. Devo ancora decidere, ma devono darci molto in termini di gioco e di gol".