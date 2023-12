Allegri, concentrato sul campo, niente distrazioni

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha messo in guardia i bianconeri alla vigilia dell'ultima sfida del 2023 contro la Roma: "Dobbiamo dare priorità al calcio, alle feste ci penseremo: le disattenzioni sono dietro l'angolo. Dopo i giallorossi, avremo subito la Salernitana in Coppa Italia, non avremo nemmeno il tempo di respirare e goderci l'ultimo dell'anno, e tra Genoa e Frosinone abbiamo preso due gol facili: dobbiamo fare meglio, anche perché la Roma è una squadra scorbutica ma con tanta qualità. E poi hanno uno degli allenatori migliori in panchina".