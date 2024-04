Allegri, 'Coppa Italia? E' più importante contro il Cagliari'

"La partita più importante è quella di domani, poi vedremo le condizioni fisiche di chi potrà affrontare anche la Lazio": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde così alle possibilità di turnover in vista della trasferta di Cagliari di domani con la semifinale di ritorno di coppa Italia fissata per martedì. "Loro si giocano la salvezza e noi un posto in Champions, servirà una partita giusta - aggiunge alla vigilia della sfida contro i sardi - anche perché hanno fatto sei vittorie su otto in casa e hanno ottenuto tra le mura amiche 23 punti su 31: in quello stadio è sempre difficile, i tifosi spingono molto".