Allegri e lo sfogo di Chiesa 'ce ne son stati di peggiori'

"Ci sono stati sfoghi peggiori, fa parte del momento di un giocatore che esce e che vorrebbe continuare a giocare: in ogni caso sono contento di lui, è importante per noi": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così le immagini di un Federico Chiesa polemico durante il derby, con l'attaccante che si è fatto scappare un "sono sempre il primo cambio" al momento della sostituzione. "Lui deve pretendere di più da se stesso, sta entrando nel periodo migliore di un atleta e ha un futuro roseo così come Vlahovic - aggiunge l'allenatore bianconero - mentre per Cagliari devo ancora decidere tra Chiesa e Yildiz".