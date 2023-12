Allegri, Frosinone, stagione magica, vittoria preziosa

Una vittoria pesante per la Juventus, che riscatta immediatamente il mezzo passo falso di Genova. "Sono contento di aver raggiunto quota 40 come ci eravamo prefissati" - afferma Massimiliano Allegri - "Abbiamo già 2 punti in più rispetto al giro di boa dello scorso anno e mancano ancora due partite. È un successo importante su un campo difficile, dove solo il Napoli aveva conquistato i tre punti alla prima giornata. Inoltre, il Frosinone sta disputando una stagione magica, quindi le partite sono sempre complicate". Il tecnico dei bianconeri sottolinea il buon primo tempo e la reazione avuta dopo il pareggio del Frosinone. "Siamo partiti forte segnando e creando molto - aggiunge Allegri - Avremmo dovuto chiudere la partita, ma nella ripresa, al primo errore, abbiamo subito il pareggio. Tuttavia, siamo rimasti lucidi e compatti per vincere la partita". Elogia il baby Yildiz, lanciato titolare e subito in gol. "Ha entusiasmo, è giovane, quando si è fermato Chiesa l'ho provato subito" - rivela - "Era il suo sostituto naturale" Per Eusebio Di Francesco, il Frosinone avrebbe meritato di più. "Abbiamo iniziato un po' timorosi, ma poi siamo usciti fuori alla distanza interpretando bene la partita" - osserva il tecnico dei laziali - "Siamo stati puniti in una situazione in cui avremmo dovuto prestare maggiore attenzione". Troppe assenze, a cui si sono aggiunti gli infortuni di Lirola e Baez. "Siamo rimasti senza terzini. I cambi forzati hanno condizionato le altre sostituzioni" - dice con amarezza Di Francesco È un momento delicato per il Frosinone, che non vince da quattro turni (1 pareggio e 3 sconfitte). "Avrei voluto qualche punto in più e meno complimenti. Guardiamo avanti, continuando a dare forza a questi ragazzi" - prosegue Di Francesco, che ai primi di gennaio avrà un primo rinforzo: il difensore centrale Huijsen della Juve. "Lo valuterò, di certo il reparto arretrato ha bisogno di innesti" - sottolinea l'allenatore. Inoltre, come confermato dal direttore sportivo bianconero Manna della Juve, Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge resteranno in Ciociaria fino a giugno.