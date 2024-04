Allegri, 'gap con l'Inter? Bisogna chiedere in società'

"Io faccio l'allenatore, non il mercato: bisognerebbe chiedere alla società": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde così a chi gli chiedeva se potessero bastare due o tre rinforzi per tornare a contendere lo scudetto all'Inter. "Noi siamo concentrati solo sugli obiettivi, perché non abbiamo ancora raggiunto un posto in Champions - continua l'allenatore bianconero - ed è importante per più motivi: tecnici perché la Juve giocherebbe su più fronti, economici perché aiuterebbe il club ad avere risorse importanti".