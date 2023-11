Allegri, "Locatelli capitano, un bel premio" (Juve)

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha indicato che il capitano per domani sarà Locatelli: un bel premio per il suo rinnovo di contratto. In porta giocherà Szczesny, visto che senza coppe c'è più tempo per recuperare, mentre in difesa ci sarà Gatti, nonostante sia diffidato. Allegri sottolinea che non possono essere fatti calcoli, poiché la partita più importante è quella di domani.