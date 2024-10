Alluvione Valencia:Ezpeleta,in linea principio MotoGP confermato

"In linea di principio, la data originale sarà mantenuta. Stanno lavorando per sistemare l'accesso e i servizi. La pista non ha subito alcun danno". Il giorno dopo la devastante e tragica alluvione in Spagna, nella provincia di Valencia, Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna e patron della MotoGp, conferma ai media spagnoli il Gran Premio motoclistico di Valencia in programma il 17 novembre come ultima prova del Mondiale MotoGp. "Come tutti capirete, sarebbe insensibile e irresponsabile pensare all'evento in questo momento. L'obiettivo deve rimanere quello di aiutare le persone colpite e il circuito è attualmente utilizzato come centro di soccorso. Come MotoGP, dobbiamo cercare di aiutare in ogni modo possibile. Tuttavia - aggiunge Ezpeleta - sia le autorità locali che la MotoGP si impegnano a far sì che l'evento si svolga come previsto e lavoreranno instancabilmente per raggiungere questo obiettivo. Continueremo a fornire ulteriori informazioni non appena saranno disponibili e comunicheremo il prima possibile eventuali cambiamenti nell'organizzazione dell'evento".