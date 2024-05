Almaviva con la Roma a Perth,Totti gli diede la fascia all'addio

La Roma vola in Australia per l'amichevole con il Milan e questa mattina è stata diramata la lista dei convocati di Daniele De Rossi. Assenti i nazionali, c'è invece Paulo Dybala. Mentre tra i calciatori partiti figura anche il giovane Mattia Almaviva. Sette anni fa era passato in rassegna per essere il bambino che, nel giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti, aveva ricevuto la fascia da capitano dall'ex dieci giallorosso. Oggi il diciottenne raggiunge un nuovo traguardo, perché il tecnico della Roma lo aggrega alla prima squadra per la tournée australiana.