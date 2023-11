Alpine di Ocon più veloce nei test F1 ad Abu Dhabi

Esteban Ocon su Alpine ha chiuso al primo posto la classifica dei tempi dei test di Formula 1 svoltisi oggi sul circuito di Yas Marina, sede dell'ultima gara stagionale, il Gp di Abu Dhabi. Ocon ha concluso il suo miglior giro in 1:24.393, precedendo Pato O'Ward su McLaren e Frederik su Mercedes. Per le Ferrari, Carlos Sainz è stato a lungo il più veloce prima di cedere il volante a Charles Leclerc, che non ha cercato di migliorare il tempo, mentre Robert Shwartzman ha effettuato oltre 120 tornate al volante della Rossa. I test sono stati interrotti per una buona mezz'ora a causa di un incidente di George Russel, che ha perso il controllo della sua Mercedes e si è schiantato sulle barriere. Fortunatamente, il pilota non ha riportato alcun danno, ma la vettura ha subito gravi danni, costringendolo a sospendere il lavoro.