Altra tripletta di Haaland, il Manchester City vola

Seconda tripletta consecutiva di Erling Haaland, che dopo averne segnati 3 all'Ipswich la settimana scorsa, oggi si è ripetuto contro il West Ham dando al Manchester City la vittoria per 3-1. Tenendo conto che l'ariete norvegese era andato in gol anche nella prima giornata con il Chelsea, ora il suo ruolino di marcia in questo campionato è di 7 reti in 3 partite. Andando sul generale, le sue cifre sono di 97 gol in 102 partite in carriera con la maglia del City, e di 70 reti in 69 apparizioni in Premier League. Inutile dire che la squadra di Guardiola, grazie alle prodezze del suo bomber, è prima in classifica a punteggio pieno (9 punti). E' finita invece in parità, 1-1, fra Arsenal e Brighton. Al bel gol di Havertz, a segno con una giocata d'autore, ha risposto il brasiliano Joao Pedro dopo che i Gunners erano rimasti in dieci per l'espulsione (la prima in carriera, dopo 245 partite in campionato) di Declan Rice, provvdimento a lungo contestato dal tecnico Mikel Arteta. Era successo che, al 4' st, Rice, ammonito nel primo tempo, aveva strattonato Veltman convincendo l'arbitro a fischiare. Il difensore del Brighton voleva ripartire velocemente, ma poi aveva finito per dare un calcio a Rice che gli era passato davanti: il direttore di gara ha sanzionato il giocatore dell'Arsenal "per aver ritardato la ripresa del gioco", come ha conferma 'in diretta' sui social la Premier League. Per riassestare la squadra dopo l'espulsione, Arteta ha fatto entrare Calafiori, che era partito dalla panchina. Dopo il pari di oggi proprio Brighton e Arsenal sono a -2 dal City, poi a 6 sono il Liverpool, che domani affronta lo United, il Brentford, che ha battuto 3-1 il Southampton, e l'Aston Villa che è andato a vincere per 2-1 sul campo del Leicestr.