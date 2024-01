Amundsen domina 3^ tappa Tour de Ski Sci Nordico

Harald Stberg Amundsen ha dominato la terza tappa della diciottesima edizione del Tour de Ski, l'Inseguimento in Tecnica Libera sulla distanza di 22 chilometri che a Dobbiaco ha inaugurato il 2024 sugli sci stretti. Il venticinquenne norvegese, dopo aver condiviso i primi tre dei cinque giri del tracciato con il connazionale Erik Valnes, ha preso il largo nella quarta tornata, per presentarsi da solo sul traguardo dopo 52'38″0 con un margine di 32″9 sul compagno di squadra. Il medesimo distacco li separa anche nella nuova classifica generale. Alle loro spalle Jan Thomas Jenssen, autore del miglior tempo nell'Inseguimento, ha completato il podio tutto vichingo con un ritardo di 1'04″6, superando nella volata di gruppo lo svedese Wiliam Poromaa, l'altro norvegese Martin Nyenget ed il tedesco Friedrich Moch. Federico Pellegrino ha fatto parte per l'intera gara del gruppo inseguitore, perdendo lievemente contatto solo nella salita principale del giro conclusivo, per poi ricucire lo strappo senza però avere la possibilità di lottare nella volata per il terzo posto: nona piazza a 1'08″8 per il campione di Nus.