Anche Mbappé contro Le Pen, fermiamo estremisti alle porte

"Siamo in un momento cruciale della storia del paese, e devi vedere le tue priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti. Voglio rivolgermi a tutti i francesi e in particolare ai giovani: vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voce conta. Io condivido gli stessi valori di Marcus, sono dalla sua parte". Così Kylian Mbappé sulle parole di Thuram, che ha invitato a non votare per il partito di Le Pen. "Io sono contro le idee che dividono - dice ancora Mbappé -, e certo che sto con lui (Thuram ndr). Per me, non ha sbagliato, qui c'è libertà 'espressione. Spero che la mia voce porti il ;;più possibile, che faremo la scelta giusta e che saremo orgogliosi di indossare ancora questa maglia il 7 luglio". "La partita di domani è molto importante - sottolinea il fuoriclasse francese - ma c'è una situazione che è ancora più importante. Questo (le elezioni ndr) non ci ha impedito di preparare bene la partita di domani. Certo è una situazione diversa ma siamo grandi giocatori e dobbiamo adattarci".