Andrea Abodi chiarisce: nessuna intenzione di diventare Ct della Nazionale

"A domanda ho risposto, riferendomi ad un principio. Non ho alcuna intenzione di fare il Ct". Il ministro dello Sport Andrea Abodi, al telefono con l'ANSA, interviene così sulle polemiche seguite al suo intervento nel quale ha sostenuto che i giocatori coinvolti nel caso scommesse non dovrebbero vestire la maglia della Nazionale. "Non ho fatto i nomi di Tonali e Fagioli e non intendevo parlare di chi ha già pagato per i propri errori - prosegue il ministro - E devo aggiungere che ho molto apprezzato il Commissario tecnico Luciano Spalletti per il modo in cui ha gestito la vicenda".