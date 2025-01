Andrea Abodi: Necessità di rotazione nei ruoli apicali dello sport italiano

"Siamo l'unico paese al mondo che si appassiona al numero di mandati. Abbiamo quasi un'idea proprietaria del ruolo. Partendo dallo sport dobbiamo entrare in una logica di rotazione delle responsabilità. Di essere contemporanei non solo nei proclami". Risponde così Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a chi gli chiede come mai ci sia poca presenza femminile nei ruoli apicali dello sport italiano. "Io un anno fa presentai, con un'opera di moral suasion, una proposta, ma la risposta non fu confortante anche se è servita a esplicitare il problema", ha aggiunto. A chi gli chiede invece una posizione del Governo sull'eventuale quarto mandato di Malagò da presidente del Coni, ha risposto: "Per ora non c'è una posizione, l'unica certezza è che c'è una norma".