Andrea Kimi Antonelli: una promettente stagione d'esordio in F1 con Mercedes

"Finora, tutto abbastanza bene". Questo è ciò che Andrea Kimi Antonelli pensa della sua prima stagione in F1 e certo non si può dare torto al giovanissimo bolognese che si sta mettendo in luce con la Mercedes. "Capisco sempre meglio le gomme, nelle prime due gare ho faticato ma a Suzuka è andata meglio, è stato un grande passo avanti per me in termini di fiducia e comprensione della vettura" ha detto durante la conferenza stampa in Bahrain.

"Sto imparando. George (Russell, suo compagno di team, ndr) sta guidando molto bene e mi sta aiutando a crescere - ha aggiunto - La velocità c'è. Voglio mantenere un trend positivo, continuare a lavorare sodo e poi vedremo quali saranno i risultati domenica. Non vedo l'ora di scendere su una pista che conosco. Farà molto più caldo rispetto ai test, ma voglio cominciare e continuare a migliorare il passo in qualifica".