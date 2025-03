Andrea Verona e Adrian Guggemos: evoluzioni mozzafiato a Gardaland per il 50° anniversario

Quando due rider Red Bull come Andrea Verona e Adrian Guggemos incontrano la magia di Gardaland, il risultato è uno spettacolo adrenalinico: un video straordinario in cui i due atleti sfrecciano tra i viali del parco divertimenti più famoso d'Italia, eseguendo evoluzioni mozzafiato e superando con il proprio stile alcune delle attrazioni più iconiche. L'occasione da celebrare è l'imminente riapertura di Gardaland Resort, sabato 5 aprile, con il suo 50° anniversario. Una circostanza eccezionale che ha permesso ai due atleti Red Bull di vivere il parco, per un'intera giornata, da una prospettiva inedita, esplorandolo con stunt spettacolari ed evoluzioni da veri pro-rider. Andrea Verona, veneto doc e campione di Enduro con 7 titoli mondiali in bacheca, ha giocato in casa accanto al tedesco Adrian Guggemos, fuoriclasse del Trial Freestyle, ma i due avevano indubbiamente una cosa in comune: per entrambi le evoluzioni acrobatiche in moto sono pane quotidiano. I due rider si sono sfidati a colpi di trick sorprendenti nel parco divertimenti per eccellenza d'Italia, dove adrenalina e divertimento sono assicurati. Andrea Verona e Adreian Guggemos si sono cimentati in salti epici per scavalcare l'iconica fontana d'ingresso, lanci dal Volaplano e risalite mozzafiato sulle attrazioni dalle pendenze vertiginose, come i 16 metri di Fuga da Atlantide e impennate lungo le diverse aree tematiche da Fantasy Kingdom all'areaWest. Momento carico di suspense il salto del Transgardaland Express. Sorprendenti, invece, le discese dalle scale dall'Albero di Prezzemolo e di Oblivion, affrontate dai rider su due ruote: un'esperienza mai vista prima a Gardaland! Per un giorno Andrea Verona e Adrian Guggemos hanno trasformato il parco nel loro personale circuito di acrobazie, guidati da un accompagnatore d'eccezione: Prezzemolo. La storica mascotte di Gardaland Resort ha affiancato i rider sui pattini, contagiato dalla loro energia, lanciandosi anche lui tra le evoluzioni, persino dagli scivoli di Legoland© Water Park.