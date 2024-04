Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Madrid. L'ultima azzurra ancora in tabellone è stata eliminata dalla 16enne russa Mirra Andreeva (n.43 Wta), che si è imposta in due set col punteggio di 7-6, 6-4, in circa un'or e tre quarti di gioco.