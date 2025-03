Andy Diaz conquista l'oro ai Mondiali indoor di Nanchino nel triplo salto

"Mi piace mantenere la parola, avevo detto che avrei vinto e l'ho fatto", esulta il campione del mondo Andy Diaz, medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Nanchino con 17,80 nel triplo. "Parigi ha aperto il 'rubinetto', poi è arrivato l'oro di Apeldoorn e adesso l'oro ai Mondiali in Cina - dice ancora Diaz -: i risultati parlano da soli, ci vediamo ai Mondiali di Tokyo in estate. Mi è dispiaciuto aver tolto il record indoor a Fabrizio (il suo allenatore Donato ndr), ma la prima cosa che mi ha detto è 'va bene così, l'hai fatto in un Mondiale'. È la gara più importante, era davvero contento. Peccato non aver potuto continuare a fare gli altri salti, la gara era un po' lenta, ho preso freddo e non volevo rischiare nulla in vista della stagione all'aperto. Sapevo che un salto poteva bastare, e ce l'ho fatta, tranquillo e rilassato".

Per l'ex cubano "la maglia azzurra è una seconda pelle, mi porta fortuna! È il mio colore preferito, e ora andiamo avanti…". Fino ai 18 metri? "È l'altra parola che devo mantenere - assicura Diaz - Ci stiamo lavorando. Manca sempre meno. Questa giornata la dedico a mia mamma, alla mia famiglia, a Fabrizio e ai suoi cari. Sì, Fabrizio: il mio amico, allenatore, mental coach, la mia guida, un idolo, una persona che ha i miei stessi pensieri e stessi obiettivi, mi fa andare avanti e non mi fa mollare mai".