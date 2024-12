Antonio Conte analizza la sfida contro il Genoa: "Marassi e la tifoseria calda saranno una sfida"

"Giocare a Marassi non è mai semplice. E' uno stadio all'inglese, con le tribune molto vicine al campo. Il clima è incredibile e la tifoseria è molto calda. Noi dovremo giocare la nostra partita cercando di esprimerci al massimo e cercando di riportare quello che abbiamo preparato in questa settimana con grande attenzione ai dettagli". Antonio Conte analizza la sfida di domani con il Genoa e sottolinea le difficoltà che potrà incontrare la sua squadra nel match con i rossoblù.

"I ragazzi dovranno mostrare - spiega - di aver voglia di aiutarsi uno con l'altro, come è successo a Udine. Eravamo sotto di un gol, subito in maniera casuale, e abbiamo dimostrato - conclude il tecnico - che possiamo anche prendere un cazzotto ma rimaniamo in piedi e cerchiamo di restituirlo".