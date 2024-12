Antonio Conte: fiducia nei calciatori del Napoli, mercato invernale incerto

"Quello con cui sto lavorando dalla scorsa estate è un gruppo nel quale ho la massima fiducia, per cui sono estremamente sereno. Se poi nel marcato dovessero esserci delle opportunità credibili e il club decide o ha voglia di cambiare qualcosa, beh vedremo". Antonio Conte è molto chiaro sulla possibilità che il Napoli si muova sul mercato invernale. "Parlare di mercato - spiega il tecnico - è sempre molto difficile e particolare. Ma una cosa deve essere chiara: sto lavorando con questo gruppo di calciatori e tutti quanti, sia chi ha giocato di più sia chi ha giocato di meno, hanno contribuito in maniera importante a farci avere 35 punti in classifica. E' un gruppo con cui è inevitabile che abbiano iniziato a svilupparsi rapporti umani con me e con il mio staff. Io ho la massima fiducia in questi ragazzi. Poi che si vinca o meno, questo è relativo ma so di poter contare su degli uomini veri e che stano crescendo giorno dopo giorno. Io vedo la crescita sistematicamente. Loro lo sanno che io ho massima fiducia nel loro operato. Il mercato di gennaio per me si chiude oggi. Se avete domande - conclude Conte - fatele a chi di dovere".