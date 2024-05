Argentina; 5 'italiani' per Coppa America, non c'è Dybala

Non c'è il romanista Paulo Dybala nella lista dei 29 preconvocati dal ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli di giugno contro Ecuador e Guatemala e per la Coppa America (negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio). Per il torneo continentale Scaloni dovrà depennare tre nomi dall'elenco di oggi, in quanto i giocatori convocabili sono 26. Questi i convocati dell'Argentina, fra i quali ci sono gli 'italiani' Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez della Fiorentina, Leandro Paredes della Roma, Valentin Carboni del Monza e Lautaro Martinez dell'Inter. - portieri: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax), Emiliano Martinez (Aston Villa); - difensori: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Valentin Barco (Brighton); - centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham); - attaccanti: Angel Di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami) Angel Correa (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).