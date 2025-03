Argentina batte Uruguay 1-0: Almada decisivo nelle qualificazioni Mondiali 2026

Vittoria di misura (1-0) dell'Argentina in casa dell'Uruguay in una partita delle qualificazioni per i Mondiali 2026. A decidere la sfida è stata la rete al 23' del secondo tempo di Almada, mentre nel recupero c'è da segnalare l'espulsione dello juventino Nico Gonzalez. Anche senza Lautaro infortunato e Messi, l'Argentina vince la sua partita di qualificazioni al Mondiale 2026. I detentori del titolo, che nel prossimo turno avranno il big match con il Brasile (che nella notte italiana ha battuto 2-1 la Colombia), sono sempre più vicini a blindare il primo posto nel girone sudamericano, anche grazie al +6 sul secondo posto occupato dall'Ecuador e a +7 proprio sulla Seleçao.