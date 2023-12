Argentina prima, Italia nona nella Classifica Fifa dell'anno

L'Argentina, campione del mondo, si conferma al primo posto della classifica Fifa anche per questo mese, chiudendo così l'anno 2023 da leader. L'Italia, invece, rimane al nono posto. Sul podio, dietro all'Albiceleste, troviamo la Francia, che ha perso la finale di Qatar 2022 proprio contro Messi e soci, e l'Inghilterra. Seguono Belgio (4°), Brasile (5°), Olanda (6°), Portogallo (7°) e Spagna (8°). Nell'ultimo mese, la selezione che ha guadagnato più posizioni è stata quella delle Isole Fiji, passata da 170° a 168°, mentre, prendendo in considerazione l'intero anno solare, la nazionale che ha fatto i maggiori miglioramenti è stata quella di Panama, che ha guadagnato ben venti posti nel ranking, passando dal 61° al 41°. Tra le federazioni affiliate alla Fifa, l'unica non presente in classifica è l'Eritrea, perché nel 2023 non è mai scesa in campo.