Arnaldi vince a Brisbane e raggiunge i quarti di finale

Matteo Arnaldi, combattente come sempre, ha raggiunto il primo quarto di finale del torneo Atp 250 di Brisbane del 2024. Il tennista sanremese si è imposto al terzo set, come all'esordio contro Marton Fucsovics, sconfiggendo lo slovacco Lukas Klein, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. Per accedere alla semifinale, Arnaldi dovrà affrontare Roman Safiullin, che ha stupito Ben Shelton all'esordio, o Alexei Popyrin.