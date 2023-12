Arsenal sconfitto, il Liverpool è leader in Premier

Il Liverpool completa il sorpasso in testa alla Premier League dopo la sconfitta dell'Arsenal, battuto 2-0 all'Emirates Stadium dal West Ham nell'ultima partita 19/a giornata di campionato. La squadra di Juergen Klopp martedì aveva battuto il Burnley salendo a 42 punti, sorpassando i Gunners (40) e l'Aston Villa (39). Il Manchester City, che però ha una partita in meno, è a quota 37. Nell'altro incontro odierno, il Brighton ha sconfitto 4-2 il Tottenham, che resta quinto con 36 punti, mentre la squadra di Roberto De Zerbi si porta all'ottavo posto. Cinque giorni dopo aver paregggiato 1-1 col Liverpool ad Anfield Road, l'Arsenal si è piegato alla squadra che già li aveva eliminati dalla Coppa di Lega e che si conferma una delle migliori del momento, con tre vittorie consecutive. Il West Ham ha segnato nel primo tempo col ceco Soucek e raddoppiato nella ripresa grazie al greco Mavropanos, sprecando poi il rigore del possibile 3-0 con Benrahma, ma ormai si nel recupero. Il successo porta gli Hammers al sesto posto, in vista della zona Europa e con solo tre punti di ritardo dal Tottenham. Gli Spurs hanno perso male sul campo del Brighton, subendo troppo le iniziative degli avversari, in gol già all'11/o con Hinshelwood su assist di Joao Pedro, il quale ha poi trasformato due rigori prima e dopo la rete del 3-0 siglata da Estupinan. Veliz e Davies hanno ridotto lo svantaggio, troppo tardi però per mettere in dubbio la vittoria dei Seagulls.