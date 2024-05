As, Perez a Parigi per parlare con Macron di Mbappé ai Giochi

Il presidente del Real Madrid è da questa mattina a Parigi, dove è in programma un incontro a pranzo con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo scrive 'As', aggiungendo che oggetto del faccia a faccia sarebbe il caso Mbappé e la partecipazione dell'attaccante alle Olimpiadi parigine. Perez è accompagnato da Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid. Nei giorni scorsi, ricorda il quotidiano sportivo spagnolo, Macron aveva dichiarato che avrebbe cercato di convincere il nuovo club di Kylian Mbappé a lasciarlo partecipare ai Giochi Olimpici. Il Real Madrid ha già inviato un'e-mail alla Federcalcio francese in cui informava che non avrebbe rilasciato i suoi giocatori per le Olimpiadi se avevano precedentemente giocato agli Europei. Intanto da un video diffuso sui social trapela cosa ha detto Mbappé ai suoi 250 ospiti in occasione della festa che il giocatore ha dato al ristorante Gigi di Parigi, per il suo addio al PSG: "Eccoci qui, in famiglia. Considero a me care tutte le persone che sono qui, quindi sarà facile parlare e aprire il mio cuore". "Non c'è nessun messaggio da trasmettere, nessuna ambiguità da svelare - aggiunge Mbappé - Siete veramente persone che voglio ringraziare dal profondo del cuore. Se sei qui è perché ad un certo punto hai influenzato la mia vita".