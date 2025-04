Assoluti: spettacolo e titoli italiani in palio allo Stadio del Nuoto di Riccione

Ultima sessione di batterie degli Assoluti allo Stadio del Nuoto di Riccione. In palio ancora titoli italiani e pass iridati. I 50 rana, diventati da qualche settimana olimpici, garantiscono sempre spettacolo e colpi di scena condensati in trenta secondi o poco più. Tra le donne, assente la primatista italiana (29"30) e bronzo mondiale Benedetta Pilato, si aprono scenari interessanti e inaspettati. Il gruppo è trascinato da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini rispettivamente seconda e prima nella doppia distanza con annesso pass iridato per entrambe. La 21enne trevigiana di Oderzo - tesserata per Fiamme Gialle ed Imolanuoto e preparata da Cesare Casella, quinta ai Mondiali di Fukuoka 2023 - nuota in 30"39, rallentando negli ultimi quindici metri, contro il 30"89 della 29enne senese - tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconsiglio - forse più a suo agio nei 100. In scia si mantiene una ritrovata Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) terza in 30"93 e con tanta voglia di riscatto dopo alcune stagioni difficili.

Pronostici aperti in campo maschile per una finale che si preannuncia spettacolare. Le batterie rispettano le aspettative con i tre big racchiusi in ventuno centesimi. Comanda il primatista italiano (26"33) e vice campione del mondo Nicolò Martinenghi tornato a lucido proprio in occasione degli Assoluti in cui ha già timbrato, prendendosi anche la qualificazione ai Mondiali, i 100. Il 26enne di Varese - tesserato per CC Aniene, allenato da gennaio da Matteo Giunta al centro federale di Verona - tocca con un comodo 27"15; alle sue spalle viaggia l'argento di Roma 2022 Simone Cerasuolo. Il 22enne romagnolo - tesserato per Fiamme Oro e Imolanuoto, altro allievo di Casella - piazza un buon 27"19. Leggermente più distante Ludovico Blu Art Viberti, voglioso di riscatto dopo aver mancato l'accesso alla Finale A nella doppia distanza. Il 22enne piemontese - tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, seguito da Antonio Satta - chiude in 27"36.