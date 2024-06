Atalanta-Fiorentina: giudice, una giornata a Luca Ranieri

Una giornata di squalifica nei confronti di Luca Ranieri per comportamento scorretto e diffida nei confronti di Lucas Martinez Quarta: sono le decisioni del giudice sportivo in merito al recupero della decima giornata di Serie A tra Fiorentina ed Atalanta. Entrambi i giocatori appartengono al club toscano e sconteranno l'ammenda nel corso della prossima stagione. Le due società, inoltre, dovranno pagare delle ammende - 5mila euro ai toscani e 2mila ai lombardi - per il lancio di fumogeni ed oggetti in campo da parte dei propri sostenitori allo stadio.