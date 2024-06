Atalanta: Gasperini, pensavamo già alla Supercoppa col Real

"Giocare col Real Madrid a Varsavia? Dicendo di preferirlo al Borussia Dortmund scherzavo, come scherzavo 'chiamando' il Liverpool al sorteggio dei quarti di finale di Europa League. L'altra volta, però, aveva portato bene". Con questa battuta Gian Piero Gasperini ammette di avere già la testa alla Supercoppa Europea del prossimo 14 agosto con i vincitori della Champions: "Saremo di fronte alla squadra più gloriosa al mondo, avremo addosso gli occhi di tutti. Inutile negarlo, ci pensavamo già oggi. E' il modo migliore per chiudere questa stagione meravigliosa", osserva il tecnico dell'Atalanta. Gasperini va oltre la sconfitta casalinga con la Fiorentina nel recupero al Gewiss Stadium: "Abbiamo conseguito grandi risultati secondo le nostre possibilità, cambiando spesso la squadra dopo aver venduto i migliori. Vincere lo scudetto si può fare in tanti modi, facendo un miliardo di debiti o aggiungendo altri pezzi ai migliori senza venderli. Ma se ne può parlare solo quando si ha la consapevolezza di poterci riuscire, altrimenti sono parole vuote". Ancora, sul confronto con Carlo Ancelotti in Supercoppa: "Quando lui allenava la Juventus, io ero sulla panchina della Primavera. Arrivava dal Parma e perse il campionato all'ultima giornata - chiude Gasperini -. E' l'allenatore con più trionfi al mondo e se li merita, perché c'è riuscito con più squadre in più Paesi diversi. Gli ho sempre invidiato la freddezza e la lucidità".