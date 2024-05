Atalanta: Kolasinac fuori causa, è emergenza in difesa

Si sospetta uno stiramento, in attesa degli esami diagnostici forse entro domani sera, per Sead Kolasinac, sostituito da Pasalic al minuto 17 della semifinale d'andata di Europa League a Marsiglia. Il risentimento al flessore sinistro impedirà sicuramente al difensore dell'Atalanta la trasferta di campionato di lunedì a Salerno e il ritorno coi francesi, giovedì 9 a Bargamo. Dopo lo scarico in mattinata seguito al rientro in aereo alle 2 del mattino, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha a disposizione altri due allenamenti con gli uomini contati dietro, date anche le lesioni di Toloi al bicipite femorale destro e al soleo del polpaccio destro dell'esterno Holm. Djimsiti verrà tenuto a riposto a favore dell'U.23 Bonfanti; in panchina anche il Primavera Comi. Rientra Hien, con conferma di Scalvini davanti a Carnesecchi, che riprende il posto al portiere di coppa Musso. L'alternativa è l'arretramento dei due esterni per una difesa a quattro con Hateboer e Bakker al posto di Zappacosta e Ruggeri. La formazione di partenza potrebbe essere cambiata per nove undicesimi rispetto al Velodrome. Tra gli altri, Adopo in ballottaggio con Ederson per sostituire De Roon in mediana accanto a Pasalic e, dalla trequarti in avanti, Miranchuk, Lookman e Touré per Koopmeiners, De Ketelaere e Scamacca. Ci sono i diffidati da gestire in vista del successivo appuntamento con la Roma il 12 maggio che può valere il sorpasso al quinto posto: Hateboer, lo stesso Kolasinac, Koopmeiners e Lookman.