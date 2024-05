Atalanta: le condizioni Kolasinac valutate venerdì

L'Atalanta deve aspettare fino a venerdì per conoscere la reale entità del nuovo infortunio in cui è incorso Sead Kolasinac nel primo tempo della finale di Europa League mercoledì sera a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Il difensore bosniaco, lesionatosi il bicipite femorale sinistro nella semifinale di andata a Marsiglia lo scorso 2 maggio e rientrato proprio ieri sera, avrebbe avvertito fastidio alla coscia. All'intervallo gli è subentrato Giorgio Scalvini. La squadra, intanto, a parte l'infortunato De Roon, fuori per il resto della stagione dopo essersi infortunato nella finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio con la Juventus, s'è divisa a Zingonia tra lo scarico per i titolari e allenamenti leggeri per chi non ha giocato o giocato poco. Previste almeno altre due sessioni al pomeriggio e un ampio turnover in vista del Torino. Carnesecchi dovrebbe riprendere il posto a Musso tra i pali, mentre in difesa Toloi e Bonfanti sostituiranno due tra Djimsiti, Hien e Scalvini. In corsia, squalificato Hateboer, Zappacosta dovrebbe essere confermato con Bakker a sinistra al posto di Ruggeri. Dal centrocampo all'attacco, Adopo, Miranchuk e Touré possibili novità dal 1' con riposo per Ederson o Pasalic, Scamacca e Lookman. De Ketelaere, invece, che ha giocato solo un tempo in finale di Europa League, va verso un'altra maglia da titolare.