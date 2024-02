Atalanta verso il Bologna con quattro diffidati in dubbio

Con il quarto cartellino giallo rimediato da Lookman, ieri sera nel recupero con l'Inter, la questione dei diffidati in casa Atalanta si fa delicata. L'attaccante nigeriano s'è aggiunto infatti a Zappacosta, ieri regolarmente in campo, Holm e De Roon, solitamente titolari a a destra e in mediana ma rimasti in panchina. Proprio lo svedese e l'olandese potrebbero essere preservati domenica contro il Bologna per non rischiare la squalifica in vista del successivo turno di campionato, che prevede una trasferta a casa della Juventus. Con tutti i 21 giocatori di movimento a disposizione, sarebbe la sola situazione disciplinare a spingere al turnover, e non l'andata degli ottavi di Europa League del 6 marzo in casa dello Sporting Lisbona. Davanti l'allenatore Gasperini ha molte alternative tra De Ketelaere, Miranchuk, Touré e Scamacca. In corsia, invece, Hateboer non dà lo stesso affidamento di Holm, così come in mezzo Pasalic, alternativa possibile a Koopmeiners dietro le punte. In difesa sale l'ipotesi Hien per dare riposo a Djimsiti, a tempo pieno da 14 partite di fila. Allo scarico odierno faranno seguito due sessioni pomeridiane sul campo per prepararsi al Bologna.