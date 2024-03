Atletica: a Roma il raduno delle staffette 4x100 e 4x400

Le staffette azzurre 4x100 e 4x400 iniziano a Roma il loro primo raduno organizzato dalla Fidal fino a sabato 23 marzo in vista delle World Relays di Nassau (Bahamas), in programma il 4 e il 5 maggio. Allo stadio Paolo Rosi si sono dati appuntamento nomi di grido e talenti del domani: c'erano tre dei quattro moschettieri di Tokyo 2020 - Lorenzo Patta, Faustino Desalu e Filippo Tortu - poi Roberto Rigali, Zaynab Dosso e il giovane Lorenzo Simonelli, fresco di argento mondiale nei 60hs a Glasgow. Un totale di 35 atleti (18 donne, 17 uomini) lavoreranno agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo. Nell'impianto romano ci sono anche il campione europeo indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli e il finalista iridato dei 60 Chituru Ali; tra le donne, da segnalare anche le altre tre primatiste italiane bronzo agli Europei di Monaco e quarte classificate ai Mondiali di Budapest: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Le World Relays di Nassau mettono in palio 14 posti dei 16 a disposizione per Parigi 2024 (i due posti restanti saranno assegnati sulla base delle liste mondiali), e sono quindi un appuntamento fondamentale per i cinque quartetti azzurri, tutti desiderosi di conquistare il pass olimpico. Agli Europei di Roma, invece, l'Italia è qualificata con tutte e cinque le squadre come Paese ospitante