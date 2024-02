Atletica: Bol stabilisce record mondiale 400 m indoor donne

L'olandese Femke Bol ha stabilito il nuovo primato mondiale dei 400 metri indoor vincendo con il tempo di 49"24 la gara dei campionati nazionali ad Apeldoorn. Il precedente record di 49"26 apparteneva alla stessa atleta, che lo aveva stabilito un anno fa. "Non mi abituerò mai a questo tipo di cose - il commento della Bol dopo la gara -, e poi è troppo bello riuscirci davanti al pubblico di casa ed essere acclamata in questo modo. Per me è un sogno che si avvera, ed è meraviglioso vedere tutti questi tifosi olandesi che si godono lo sport più bello del mondo". Al secondo posto, nella gara dei 400 donne indoor dei campionati olandesi, si è piazzata by Lieke Klaver in 50"10, nona miglior prestazione di ogni tempo.