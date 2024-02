Atletica: Crippa 'sto diventando maratoneta, ora testa a Parigi'

Record italiano e tempo per i Giochi, Yeman Crippa si prende la copertina alla maratona di Siviglia. "Qualificarmi per i Giochi era l'obiettivo di oggi, ora finalmente posso prepararmi per l'appuntamento dell'anno e posso dire che il processo per diventare un maratoneta sta cominciando - le parole dell'azzurro -. La nostra idea era di correre sotto le 2h07, senza rischiare troppo e correndo in progressione: più avanti cercherò il tempo che merito, so che posso correre molto più veloce. Dal 30 al 35esimo km c'è stato un rallentamento perché nessuno prendeva l'iniziativa per tirare. Ma quando 'Pego' (coach Massimo Pegoretti, ndr) mi ha detto di cominciare a spingere, le gambe rispondevano bene e ho finito veramente forte", racconta il 27enne azzurro che negli ultimi sette km recupera sei posizioni. Rispetto all'esordio di Milano 2023 (2h08:57) il passo in avanti è sostanziale e supera i due minuti e mezzo. Un risultato che è frutto del lavoro di squadra: "Il mio coach, la mia famiglia, il mio team E poi un grazie alla Federazione che mi sostiene sempre e alle Fiamme Oro" dice Crippa che ora si riposerà una settimana, per poi iniziare a preparare Roma 2024: "Il doppio impegno agli Europei mi piacerebbe, prima la mezza e poi i 10.000 se il fisico reagirà bene".