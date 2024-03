Atletica: cross, Battocletti vince 4/o titolo italiano di fila

Nadia Battocletti si è laureata campionessa italiana per il quarto anno consecutivo nel cross. La medaglia d'argento degli EuroCross di Bruxelles ha vinto con il crono di 28'47 negli 8 km particolarmente ondulati e tecnici della Festa del Cross di Cassino (Frosinone). Nella gara per il Campionato di società (aperta anche alle atlete straniere) l'ha preceduta solo la keniana Lucy Mawia (27'50), mentre la trentina non ha avuto rivali nella corsa per il titolo italiano: seconda Federica Del Buono (29'36), terza Nicole Reina (29'46). "Il cross ha un posto speciale nel mio cuore, è una gara che faccio da sempre e la sento mia - le parole di Battocletti, imbattuta a Campi Bisenzio 2021, Trieste 2022, Gubbio 2023 e Cassino 2024 - È stato un periodo tosto, prima il fastidio alla caviglia, poi la periostite tibiale: oggi è un punto di partenza che mi dà gioia".