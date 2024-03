Atletica: dai Fori all'Olimpico la mezza maratona di Euro '24

A settanta giorni dal via degli Europei di atletica leggera, in programma dal 7 al 12 giugno prossimi, è stato svelato il percorso della mezza maratona. I migliori atleti del continente si confronteranno domenica 9 sulla distanza di 21,097km e, per la prima volta, dal 2006 in un Europeo l'arrivo della gara su strada è previsto all'interno di uno stadio, come avvenne a Goteborg, nella prova vinta da Stefano Baldini. La mezza maratona di Roma 2024 - nell'anno olimpico ai campionati continentali si disputa questa prova e non la classica maratona sui 42km - partirà dai Fori Imperiali alle ore 9 per gli uomini, mentre alle 9.30 scatterà la gara femminile. Il percorso degli atleti toccherà alcuni dei luoghi più iconici della Capitale, costeggiando l'Altare della Patria a piazza Venezia, per poi attraversare corso Vittorio Emanuele II e piazza Navona, puntare Castel Sant'Angelo e San Pietro, prima di spostarsi verso piazza Mazzini e raggiungere Lungotevere Guglielmo Oberdan. Dopo aver corso per circa sei chilometri gli atleti entreranno in un circuito di 4,1 km da ripetere per tre volte, passando davanti al ponte della Musica e attraversando il Tevere su ponte Duca d'Aosta. La parte finale della mezza maratona si correrà all'interno del Parco del Foro Italico, con arrivo dentro lo stadio Olimpico davanti al pubblico. Un emozionante revival di quanto accadde nelle maratone disputate in occasione degli Europei 1974 e dei Mondiali del 1987, entrambe terminate dentro lo stadio. Alle Olimpiadi del 1960, invece, il traguardo fu posto lungo l'Appia, nei pressi dell'Arco di Costantino e fu quella la prima volta dal 1896 in cui il punto di arrivo di una maratona non fosse uno stadio.