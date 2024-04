Atletica: dominio keniano nella maratona di Londra

La campionessa olimpica Peres Jepchirchir ha vinto la maratona di Londra, con il tempo record di 2h16'16'' per una gara riservata esclusivamente alle donne, mentre Alexander Mutiso, anche lui keniano, si è imposto nella gara maschile in 2h4'01''. Jepchirchir ha preceduto sul traguardo la favorita della vigilia, l'etiope Tigst Assefa e la connazionale Joyciline Jepkosgei. Il record femminile della maratona londinese appartiene ancora alla britannica Paula Radcliffe (2h15'25''), ottenuto in una gara mista nel 2003. Mutiso ha reso omaggio al traguardo al suo connazionale Kelvin Kiptum, vincitore dell'ultima edizione e morto lo scorso febbraio in un incidente stradale. Il suo volto è stato visualizzato in bianco e nero su schermi giganti e i partecipanti hanno applaudito per trenta secondi nella sua memoria prima della partenza. 'Riposi in pace', ha dichiarato Mutiso dal podio, dove sono saliti anche l'etiope Kenenisa Bekele, secondo, e il britannico Emile Cairess.