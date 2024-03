Atletica: Dosso, "Bronzo pazzesco, dormo con il tricolore"

"La medaglia è pazzesca. Domani lo realizzerò ma ora non voglio più togliermi questa bandiera di dosso. Dopo che ho visto Lorenzo ho detto "anche io mi devo portare qualcosa a casa". Due anni fa ho perso la finale per 2 centesimi. Questa è un'Italia che sogna in grande. Ora si mettono sul tavolo delle carte pesanti". Avvolta nella bandiera tricolore, ha un sorriso che irradia gioia Zaynab Dosso mentre parla ai microfoni della Rai, dopo il bronzo conquistato sui 60 metri ostacoli ai Mondiali indoor di Atletica a Glasgow. "Quando arriva il momento in cui raccogli il frutto del tuo lavoro, resti senza parole", conclude l'azzurra.