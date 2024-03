Atletica: Furlani commosso ringrazia la mamma 'argento pazzesco'

"Incredibile, una medaglia di questo calibro è pazzesco". Mattia Furlani ha commentato così l'argento nel lungo, vinto ai Mondiali indoor di Glasgow. "Ho acquisito molta esperienza e stabilità mentale con le ultime gare di alto livello alle quali ho partecipato" ha detto l'azzurro ai microfoni Rai, per poi commuoversi nel ringraziare la mamma Khaty Seck (ex velocista di origini senegalesi). Un argento "che mi fa tanto piacere - ha aggiunto tra le lacrime -. L'ho sognato tanto e raggiungerlo è un'altra cosa". Una medaglia che il 19enne delle Fiamme Oro Padova ha dedicato "a chiunque mi ha sostenuto lungo il mio percorso ed a me stesso per tutto quello che ho messo per arrivare qui. La strada è giusta, ma questa è solo la prima tappa di un lungo cammino".