Atletica: Jacobs 'a Roma punto a scendere sotto i 10"

"Spero di poter correre sotto i 10 secondi già questo week end". Lo dice Marcell Jacobs, alla vigilia dell'Europeo di atletica di Roma. "L'obiettivo era rimanere in salute ed è stato fatto un protocollo ad hoc. Mi concentro solo sul correre e non penso agli infortuni", ha spiegato in confereza il doppio oro olimpico di Tokyo. "Non ho ancora dimostrato di andare forte, ma c'è il tempo necessario per arrivare al top ai Giochi: è quello il mio obiettivo", ha aggiunto l'azzurro, la cui miglior prestazione dell'anno e' il 10.03 di Oslo, la settimana scorsa.