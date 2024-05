Atletica: Jacobs 'contento, punto ad arrivare al top a Parigi'

"Il livello di soddisfazione è 7 su 10. Ovvio che quando io scendo in pista vorrei sempre correre sotto i 10 e migliorarmi. Ma è tutto tarato su Parigi. Non nascondiamo che fare due picchi di massima performance non è facile, quindi all'Europeo cercheremo di arrivarci nella massima forma, però le Olimpiadi sicuramente saranno quelle a cui puntiamo ad arrivare veramente bene". Cosi Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo, parla delle sensazioni provate durante i 100 m allo Sprint Festivaldi Roma. "Mi sono divertito, abbiamo limato qualcosa rispetto alla prima gara, ma non abbastanza. Sinceramente avrei voluto fare qualcosa di meglio, ma ho ancora da lavorare un po' su quella che è la tecnica in generale - ha spiegato l'azzurro - perché ovviamente negli ultimi sei mesi ho stravolto il mio modo di lavorare, quindi mettere insieme tutti i pezzi non è facilissimo, non è immediato, ma ci stiamo lavorando". Poi, sull'allergia che lo ha colpito, sottolinea di aver "fatto i primi due allenamenti, poi ho iniziato a sentirmi un po' così così. Ieri stavo malissimo, stamattina mi sono svegliato sotto un treno, però durante la gara in realtà non ho sentito più di tanto" prosegue. Infine, in ottica europei, "sicuramente gareggiare il più possibile è quello che mi permetterà di mettere insieme veramente i pezzi e cercare di arrivare all'Europeo correndo più forte", conclude.