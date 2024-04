Atletica: Jacobs, il 18 maggio farò prima gara in Italia, a Roma

"La mia prima gara in Italia sarà il 18 maggio al Roma Sprint festival". Lo ha annunciato Marcell Jacobs in una intervista a Sky Sport dagli Stati Uniti, dove si sta preparando per la stagione agonistica. "A livello mentale sto bene, sono molto rilassato e molto focalizzato sull'allenamento - ha detto ancora il campione olimpico -. Il mio quotidiano prevede casa-campo-casa, e stare con i miei figli". "L'obiettivo in questi mesi è stare bene e allenarmi, poi dedicarmi alle gare - ha proseguito -. A settembre sarò felice se avrò confermato i miei due titoli, quello olimpico e quello europeo". "Sono contento di esordire in Italia a Roma, una città che amo - ha aggiunto - e dove tra un po' mi trasferirò". Il Roma Sprint festival si terrà a metà maggio allo Stadio dei Marmi, nel Parco del Foro Italico, asset di Sport e Salute. Gli Europei sono in programma a giugno, sempre e Roma.